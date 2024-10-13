Ліга націй

Португальці продовжують йти без втрат у Лізі націй.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес висловився про перемогу над національною командою Польщі (3:1) в рамках 3-го туру Ліги націй. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Ми дуже багато працювали в останні кілька днів, готуючи різні рішення для цієї гри. Ми показали це на полі. Я дуже задоволений, як нам вдавалося контролювати хід матчу.

Ми добре використовували простір, якісно просували м'яч між лініями. Мені сподобався темп та наша інтенсивність роботи, як з м'ячем так і без нього. Команда діяла дуже організовано.

Також я задоволений тим, як Вейга та Діаш зіграли проти одного з найкращих нападників у світі (Левандовські — прим.). Ми грали відмінно, як команда, і нові гравці показали, що можуть здорово нам допомогти в майбутньому", — сказав Мартінес.

Наступний матч збірна Португалії проведе з національною командою Шотландії. Гра відбудеться 15-го жовтня, о 21:45 за київським часом.