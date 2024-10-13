Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 12 жовтня 2024 року.

У матчі третього туру групової стадії Ліги націй у квартеті А1 збірна Португалії в гостях обіграла Польщу (3:1).

Португальці відкрили рахунок у матчі в середині першого тайму зусиллями Бернарду Сілви, а потім на 37 хвилині Кріштіану Роналду подвоїв перевагу гостей.

На 78 хвилині поляки змогли відіграти один м'яч завдяки голу Пйотра Зелінські, але через десять хвилин Ян Беднарек зрізав м'яч у свої ворота та встановив остаточний рахунок на табло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Польща — Португалія в рамках третього туру Ліги націй-2024/25:

Польща — Португалія 1:3

Голи: Зелінські, 78 — Б. Сілва, 26, Роналду, 37, Беднарек, 88 (авт.).

Польща: Скорупські — Валюкевич (Ківьор, 46), Беднарек, Давідович — Франковські, Шиманські (Пьонтек, 84), Оєделе (Модер, 66), Зелінські, Залевські (Амейов, 76) — Свідерські (Урбанські, 76), Левандовські.

Португалія: Д. Кошта — Далот, Діаш, Вейга, Мендеш — Фернандеш (Отавіо, 90+1), Р. Невеш, Б. Сілва (С. Кошта, 90+1) — Нету (Семеду, 82), Роналду (Жота, 62), Леау (Трінкан, 63).

Попередження: Валюкевич, Франковські, Пьонтек, Скорупські — Нету.