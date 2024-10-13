Ліга націй

Мінімальна перемога чинних переможців Ліги націй.

Півзахисник збірної Іспанії Мікель Меріно оцінив перемогу збірної Іспанії над національною командою Данії (1:0) у 3 турі Ліги націй. Цитує гравця лондонського Арсеналу офіційний сайт УЄФА.

"Ви могли зрозуміти, чому Данія очолювала цю групу. Сьогодні був дуже важкий матч для нас, ми можемо бути задоволені трьома очками.

Завжди важко грати проти компактних команд із п'ятьма гравцями в обороні. Ми створили один або два вірних моменти. Треба було зберігати спокій, не падати духом. Ми продовжували комбінувати, шукати вільні зони. Плюс нам доводилося стежити за їхніми контратаками

В цілому ми задоволені результатом та грою проти дуже сильного суперника. Тепер нам слід готуватися до наступної гри з сербами", — сказав Меріно.

Наступний матч збірна Іспанії проведе з національною командою Сербії. Гра відбудеться 15-го жовтня, о 21:45 за київським часом.