Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 12 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру Ліги націй УЄФА-2024/25 збірна Іспанії приймала збірну Данії.

Господарі мали значну перевагу над суперниками впродовж усього поєдинку, однак із забитими м’ячами в них помітно не складалось.

Лише наприкінці другого тайму команда Луїса де ла Фуенте таки зуміла пробити Шмейхеля, виконавши загалом 25 пострілів у напрямку чужих воріт.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Іспанія — Данія в рамках третього туру Ліги націй-2024/25:

Іспанія — Данія 1:0

Гол: Субіменді, 79

Іспанія: Рая — Порро, Вівіан, Лапорт, Грімальдо — Субіменді, Руїс — Ямал (Гомес, 90+3), Педрі (Меріно, 62), Оярсабаль (Баена, 62) — Мората (Хоселу, 78).

Данія: Шмейхель — Р. Крістенсен, Вестергор, Нельссон — Ба, Гейб'єрг, Юльманн, Крістіансен — Гренбек (Гойлунн, 79), Дольберг (Поульсен, 73), Еріксен (Ісаксен, 73).

Попередження: Рая — Юльманн, Крістіансен, Ба, Нельссон