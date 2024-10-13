Ліга націй

Роберту не сподобалася гра у виконані "кадри".

Нападник збірної Польщі Роберт Левандовські розкритикував гру "біло-червоних" після програного матчу з Португалією (1:3) в рамках 3-го туру Ліги націй. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Я не півзахисник, і моя робота не полягає в тому, щоб опускатися в лінію оборони для отримання м'яча на своїй половині поля. Можливо, у мене вийде зробити це на тренуваннях.

Під час матчу я повинен бути ближче до штрафного майданчику суперника, щоб чекати там кросів, передач. Це те, що нам необхідно поліпшити або змінити, причому не тільки в грі з Португалією.

Загалом ми не часто володіємо м'ячему фінальній третині поля. Роль нападника полягає в тому, щоб спробувати щось придумати там, а не в глибині", — заявив Левандовські.

Наступний матч збірна Польщі проведе з національною командою Хорватії. Гра відбудеться 15-го жовтня, о 21:45 за київським часом.