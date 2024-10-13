Ліга націй

Підопічні Матяжа Кека святкують мінімальну перемогу.

У рамках четвертого туру Ліги націй УЄФА-2024/25 у групі В3 Казахстан приймав Словенію.

Протягом першого тайму зустрічі команди не порадували вболівальників голами. По перерві гол Яна Млакара вивів гостей уперед. Цей результативний удар виявився вирішальним і приніс колективу Матяжа Кека три очки.

Казахстан — Словенія 0:1

Гол: Млакар, 55

Казахстан: Шацький — Бистров, Дарабаєв (Пайруз, 78), Марочкін, Аліп, Вороговський — Зайнутдінов, Тагиберген (Скворцов, 69), Ісламхан, Чесноков (Балтабеков, 64) — Аймбетов (Жаксиликов, 64)

Словенія: Облак — Стоянович, Дркушич (Байрич, 48), Бійол, Янжа — Іличич (Петрович, 71), Гнезда Черин, Елшнік, Млакар (Куртич, 87) — Шпорар (Віпотнік, 71), Шешко

Попередження: Чесноков, Бистров, Ісламхан, Аліп — Іличич

Другий матч цього квартету (Австрія — Норвегія) відбудеться сьогодні ж, розпочавшись о 21:45 за Києвом.