Результати останніх матчів Ліги націй.
Австрія - Норвегія, Getty Images
13 жовтня 2024, 23:48
У рамках четвертого туру Ліги націй за 13 жовтня завершилися ще три матчі.
Ліга B
У третій групі збірна Австрії на власному полі не залишила майже жодних шансів Норвегії.
Незважаючи на те, що у першому таймі свисток зафіксував паритет на табло після обміну голами, вже після перерви команда Ральфа Рангніка буквально знищила Ерлінга Голанда і компанію.
Австрія – Норвегія 5:1
Голи: Арнаутович (8, 49), Лінґарт (48), Пош (62), Грегорич (71) — Серлот (39)
Австрія: Пенц — Пош, Траунер (Свобода, 78), Лінгарт, Мвене — Лаймер (Грілліч, 84), Зайвальд — Шмід (Віммер, 78), Баумгартнер (Зайдль, 85), Забітцер — Арнаутович (Грегорич, 69)
Норвегія: Нбланд — Педерсен, Аєр, Ганче-Ольсен, Волф (Геггем, 79) — Ріерсон (Берг, 63), Берге, Торсбю (Деннум, 63) — Серлот (Ларсен, 84), Голанд, Нуса (Муре, 63)
Попередження: Пош— Берге, Ганче-Ольсен, Муре
У другій групі збірна Греції здобула впевнену перемогу над Ірландією, відправивши у її ворота два "сухих" м'ячі.
Греція — Ірландія 2:0
Голи: Бакасетас, 48, Манталос, 90+2
Ліга С
У четвертій групі Латвія змогла уникнути поразки від збірної Фарерський островів. Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 1:1.
Фарерські острови — Латвія 1:1
Голи: Серенсен, 40 — Сітс, 69