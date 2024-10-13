Ліга націй

Результати останніх матчів Ліги націй.

У рамках четвертого туру Ліги націй за 13 жовтня завершилися ще три матчі.

Ліга B

У третій групі збірна Австрії на власному полі не залишила майже жодних шансів Норвегії.

Незважаючи на те, що у першому таймі свисток зафіксував паритет на табло після обміну голами, вже після перерви команда Ральфа Рангніка буквально знищила Ерлінга Голанда і компанію.

Австрія – Норвегія 5:1

Голи: Арнаутович (8, 49), Лінґарт (48), Пош (62), Грегорич (71) — Серлот (39)

Австрія: Пенц — Пош, Траунер (Свобода, 78), Лінгарт, Мвене — Лаймер (Грілліч, 84), Зайвальд — Шмід (Віммер, 78), Баумгартнер (Зайдль, 85), Забітцер — Арнаутович (Грегорич, 69)

Норвегія: Нбланд — Педерсен, Аєр, Ганче-Ольсен, Волф (Геггем, 79) — Ріерсон (Берг, 63), Берге, Торсбю (Деннум, 63) — Серлот (Ларсен, 84), Голанд, Нуса (Муре, 63)

Попередження: Пош— Берге, Ганче-Ольсен, Муре

У другій групі збірна Греції здобула впевнену перемогу над Ірландією, відправивши у її ворота два "сухих" м'ячі.

Греція — Ірландія 2:0

Голи: Бакасетас, 48, Манталос, 90+2

Ліга С

У четвертій групі Латвія змогла уникнути поразки від збірної Фарерський островів. Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 1:1.

Фарерські острови — Латвія 1:1

Голи: Серенсен, 40 — Сітс, 69