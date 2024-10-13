Ліга націй

Результати матчів Ліги націй.

Завершилось 5 матчів в четвертому турі Ліги націй УЄФА.

Ліга В

Англія здобула виїзну перемогу над Фінляндією — 3:1. Англійці з 9 очками перебувають на другомі місці, поступаючись Греції.

Фінляндія — Англія 1:3

Голи: Госконен, 87 - Гріліш, 18, Александер-Арнольд, 74, Райс, 84

Фінляндія: Градецькі — Альхо (Антман, 82), Госконен, Іванов, Уронен — Камара, Шюллер (Вальта, 63), Пельтола — Єнсен (Пуккі, 75), Кельман (Пох'янпало, 63), Кескінен (Лод, 75)

Англія: Гендерсон — Вокер, Стоунз, Геї, Александер-Арнольд — Райс (Галлагер, 85), Гомес — Палмер (Мадуеке, 68), Беллінгем (Фоден, 80), Гріліш — Кейн (Воткінс, 69

Ліга С

У дивізіоні С Вірменія Олександра Петракова приймала лідера групи Північну Македонію та поступилась 0:2. У македонців 10 очок і вони на першому місці, тоді як вірмени мають 4 бали та задовольняються другим місцем.

Вірменія — Північна Македонія 0:2

Голи: Міовскі, 72, Алімі 85.

Ліга D

У Лізі D Ліхтенштейн та Гібралтар голів не забивали — 0:0. Гібралтар з 5 очками на першому місці, Ліхтенштейн — третій з двома балами.

Ліхтенштейн - Гібралтар 0:0

В іншій групі Мальта переграла Молдову — 1:0. Обидві команди очолюють групу з 6 очками.

Мальта — Молдова 1:0

Гол: Теума, 87 (пен)