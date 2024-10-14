Ліга націй

Керманич Італії прокоментував матч проти Ізраїля.

У четвертому турі Ліги націй УЄФА збірна Італії проведе домашній матч проти Ізраїля.

Напередодні гри головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті поспілкувався з журналістами.

"Я чудово провів час в Удіне в певний момент кар’єри, тому я щасливий знову зіграти матч на цьому стадіоні. Суперник — хороша команда, тому це буде важка гра.

У першому матчі вони показали нам, що вміють грати у футбол, тож ми повинні будемо бути обережними та збалансованими. Ми виберемо найкращу з можливих тактик на цей матч.

Наша команда наполегливо працює та перебуває на правильному шляху самопожертви та прихильності до футболки національної збірної. Це хлопці, які показують нам хороші результати.

Складність полягає в тому, що будь-яке зростання ніколи не буває легким. Ти повинен знати, як завжди викладатись на повну і знати, що один епізод може все змінити.

Наскільки добре ми знаємо Ізраїль? Ми знаємо його досконало. Є 2-3 дуже сильні гравці, яким ми також приділили увагу під час розбору на відео. Вони знають, як грати у футбол, і в півзахисті мають важливі технічні якості.

Я сподіваюсь, що команда зможе взяти гру під свій контроль.

Суперники — це команда, яка іноді вичікує з низьким блоком, у той час як інколи вони можуть і самі захопити ініціативу. Ми повинні будемо правильно інтерпретувати їхнє позиціонування. Ми повинні бути в змозі мати певну перевагу на м'ячі, не зупиняючись і не даючи можливість суперникам перевести подих.

Вікаріо гратиме? Так, він зіграє. Чи може цей матч бути можливістю для Фаджолі? Фаджолі — гравець, який заслуговує на простір, тому що він багато працює і знає, як грати у футбол. Але я визначусь із розташуванням гравців лише завтра. Чи може він грати в парі з Річчі? Так, вони можуть грати разом. Вони обидва вміють грати на позиції центрального півзахисника.

Один з аспектів, у якому ми можемо покращитись, — це розуміння того, що іноді епізоди можуть перекреслити якість гри, командну гру і все, що ви правильно зрежисували. Ми повинні знати, що існує такий ризик. Ми повинні бути готові до того, які у суперників є позитивні якості, і їх справді чимало.

У них є технічні гравці в середині поля, у них є дриблінг, тому є ризик пропустити через їхніх якісних виконавців. Грубо кажучи, одна справа — думати про те, щоб бути організованим. Але є ще й щільний графік між матчами. У нас ще є більше 24 годин, тому ми продовжуємо стежити за ситуацією.

Я чудово провів час в Удіне, тому буду радий повернутись сюди. Це було місце, яке розвинуло мене в усіх аспектах, як зі спортивного, так і з людського боку. Це дуже цивілізоване місто, із хорошими людьми. У мене багато друзів, які завтра прийдуть на стадіон, щоб подивитися гру.

Ультрас? Я не повинен нікому нічого пояснювати, я лише відповім на запитання про те, як я поводжусь у певних ситуаціях.

Ти, як фанат із позицією, ідеш на матч з надією переконати ще когось, тому що я думаю, що є багато ізраїльтян, які не хочуть війни, і ми повинні переконати ще когось, що це те, що повинно закінчитись", — заявив італійський фахівець.

Матч Італія — Ізраїль відбудеться 14 жовтня, о 21:45.