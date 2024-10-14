Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Ліги націй, який пройде 14 жовтня і розпочнеться о 21:45.
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14 жовтня 2024, 10:48
Збірні Німеччини та Нідерландів продовжать свій шлях у четвертому сезоні Ліги Націй УЄФА очною зустріччю у Мюнхені.
Німеччина — Нідерланди
Понеділок, 14 жовтня, 21:45. Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина). Арбітр — Славко Вінчич (Словенія). Пряма трансляція на MEGOGO
У квартеті під номером 3 дивізіону A наразі жодних несподіванок не спостерігається. Німеччина очолює групу, ідучи при цьому без поразок, позаду неї розташувались Нідерланди теж без поразок, але з двома нічиїми, Угорщина позначає боротьбу без перемог, а Боснія і Герцеговина замикає перегони з трохи гіршим за попередників результатом. Загалом, усе, як і передбачалось одразу після оголошення результатів жеребкування.
Однак у колективу Рональда Кумана ще є шанс зробити листопадову частину групового етапу не позбавленою сенсу для себе. Для цього потрібно обіграти прямих конкурентів у Мюнхені, що наразі видається дійсно великим здобутком, але подібне в історії цієї пари вже траплялось. Щоправда, останній такий матч відбувався в Гамбурзі в 2019 році (4:2), тож фактично був для "ораньє" "домашнім". Цього разу помаранчевій хвилині доведеться пробивати все ж таки значно триваліший виїзд.
У домашній частині двоматчевої дуелі Нідерланди зіграли внічию проти Німеччини (2:2), і це був єдиний випадок, коли команда Юліана Нагельсманна втрачала очки в цьому циклі. Але жовтень команда Кумана розпочала з нічиєї проти Угорщини на виїзді (1:1), тож перед черговим гостьовим матчем питань до неї назбиралось чимало.
За версією компанії FAVBET
, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Юліана Нагельсманна. Так, на перемогу Німеччини пропонується коефіцієнт 1,82, тоді як потенційний успіх Нідерландів оцінюється показником 4,15. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,00. Серед можливих подій радимо звернути увагу на варіант "Тотал більше 2.5", який оцінюється коефіцієнтом 1,56.
Господарі ж цьогорічного чемпіонату Європи стартували з розгрому угорців (5:0), і навіть після нічиєї в Амстердамі ніхто й гадки не мав розпочати розмови про проблеми з відсутністю в складі Тоні Крооса чи Мануеля Ноєра. Хоча, щодо останнього, то травма Марка-Андре тер Штегена залишила відкритим вікно можливостей для того-таки Александера Нюбеля, але, як і в на клубному рівні, користуватись ним той особливо не квапиться. Можливо, Нагельсманн цього разу навіть Оліверу Бауманну дасть можливість себе показати, або ж залишить за голкіпером Гоффенгайма листопадовий цикл.
Перед цим матчем очевидно лише одне — жодна з команд, як такого, кадрового голоду не відчуває взагалі. Якщо Куман може дозволити собі залишати в нічийній грі проти Угорщини таких виконавців, як Джеремі Фрімпонг чи Ян Матсен та лаві для запасних, то в Нагельсманна відпочивають Александар Павлович та Ніко Шлоттербек, і ніхто особливо з цього приводу не переймається. Однак зміна поколінь, очевидно, у самому розпалі, і хто його знає, де ці команди опиняться за її підсумком.
Орієнтовні склади
Німеччина: Нюбель — Кімміх, Рюдігер, Та, Міттельштедт — Андріх, Павлович, Гросс — Вірц, Ундав, Гнабрі.
Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, де Лігт, ван де Вен — Гравенберх, Рейндерс, Тімбер — Сімонс, Зіркзе, Гакпо.
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прогноз 3:1