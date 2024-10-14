Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Ліги націй, який пройде 14 жовтня і розпочнеться о 21:45.

Збірні Німеччини та Нідерландів продовжать свій шлях у четвертому сезоні Ліги Націй УЄФА очною зустріччю у Мюнхені.

Німеччина — Нідерланди

Понеділок, 14 жовтня, 21:45. Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина). Арбітр — Славко Вінчич (Словенія). Пряма трансляція на MEGOGO

У квартеті під номером 3 дивізіону A наразі жодних несподіванок не спостерігається. Німеччина очолює групу, ідучи при цьому без поразок, позаду неї розташувались Нідерланди теж без поразок, але з двома нічиїми, Угорщина позначає боротьбу без перемог, а Боснія і Герцеговина замикає перегони з трохи гіршим за попередників результатом. Загалом, усе, як і передбачалось одразу після оголошення результатів жеребкування.

Однак у колективу Рональда Кумана ще є шанс зробити листопадову частину групового етапу не позбавленою сенсу для себе. Для цього потрібно обіграти прямих конкурентів у Мюнхені, що наразі видається дійсно великим здобутком, але подібне в історії цієї пари вже траплялось. Щоправда, останній такий матч відбувався в Гамбурзі в 2019 році (4:2), тож фактично був для "ораньє" "домашнім". Цього разу помаранчевій хвилині доведеться пробивати все ж таки значно триваліший виїзд.

У домашній частині двоматчевої дуелі Нідерланди зіграли внічию проти Німеччини (2:2), і це був єдиний випадок, коли команда Юліана Нагельсманна втрачала очки в цьому циклі. Але жовтень команда Кумана розпочала з нічиєї проти Угорщини на виїзді (1:1), тож перед черговим гостьовим матчем питань до неї назбиралось чимало.