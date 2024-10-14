Ліга націй

Єдиний гол Асллані приніс до активу албанців три очки.

У рамках четвертого туру Ліги націй УЄФА групи B1, в якій також виступає Україна, в очному протистоянні зустрілися збірні Грузії та Албанії.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Кріст'ян Асллані, який на 48-ій хвилині відгукнувся на передачу Індріта Туці.

Таким чином, Албанія здобула свою другу перемогу в цьому розіграші Ліги націй, зрівнявшись за кількістю очок із лідерами.

Грузія – Албанія 0:1

Гол: Асллані, 48

Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Кашія, Двалі, Лочошвілі (Цітаїшвілі, 81) — Кітеїшвілі — Давіташвілі (Шенгелія, 90+5), Мікаутадзе, Чакветадзе, Кварацхелія — Зівзівадзе

Албанія: Стракоша — Балью, Ісмаїлі, Аєті, Мітай — Асслані, Рамадані — Байрамі (Сефері, 77) — Асані, Туці (Даку, 48), Лачі

Попередження: Двалі (76) — Байрамі (77), Мітай (90+2), Лачі (90+4)