Ліга націй

До вашої уваги статистика матчу Ліги націй за участю команди Сергія Реброва.

У рамках четвертого туру Ліги націй в групі B1 в очному протистоянні у польському Вроцлаві зустрілися національні збірні України та Чехії.

За підсумками першого тайму команда Сергія Реброва мінімально поступається в рахунку через єдиний пропущений гол на 18-ій хвилині.

В першій половині гри збірна України завдала лише одного удару в площину воріт Чехії з чотирьох спроб у загальному. Для порівняння: чехи мають в своєму активі всього сім ударів (три — у площину).

СТАТИСТИКА ПЕРШОГО ТАЙМУ:

Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Україна — Чехія ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.