До вашої уваги статистика матчу Ліги націй за участю команди Сергія Реброва.
Олексій Гуцуляк, УАФ
14 жовтня 2024, 22:39
У рамках четвертого туру Ліги націй в групі B1 в очному протистоянні у польському Вроцлаві зустрілися національні збірні України та Чехії.
За підсумками першого тайму команда Сергія Реброва мінімально поступається в рахунку через єдиний пропущений гол на 18-ій хвилині.
В першій половині гри збірна України завдала лише одного удару в площину воріт Чехії з чотирьох спроб у загальному. Для порівняння: чехи мають в своєму активі всього сім ударів (три — у площину).
СТАТИСТИКА ПЕРШОГО ТАЙМУ:
Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Україна — Чехія ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.