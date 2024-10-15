Ліга націй

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", оцінює дії футболістів збірної України у матчі Ліги націй УЄФА.

Перша гра жовтневого циклу проти Грузії теж була важкенькою, але вона хоч завершилась нашою перемогою, тож і настрій був відповідним. Проти Чехії збірна України зіграла в більш агресивній манері, але виграти не змогла, тож і черговий шквал критики не змусив на себе довго чекати. Найгірша подія вечора — травма Олексія Гуцуляка, просто гірша — ми так і залишаємось на останньому місці в групі й тепер просто мусимо вигравати обидва матчі в листопаді. А от із гарними подіями якось цього разу не склалось, хіба що Артем Довбик забив, що для нього на цьому етапі сезону є дуже важливим.

За підсумками голосування за підтримки національного спонсора збірної України, бренда "Львівське", приз "Лев матчу" у грі проти Чехії отримав… півзахисник нашої національної команди — Іван Калюжний. Уболівальників зрозуміти в цьому плані можна — позитивного результату цей матч не отримав, тож треба було знайти або дійсно найбільш яскравого на полі, або вже просто кумира. Так вийшло, що "Супер Іван" — символ цього жовтневого циклу "синьо-жовтих", тож якщо не в першій грі, то хоч у другій визнання Калюжний таки отримав.

Football.ua оцінює гру футболістів збірної України у матчі на стадіоні Міському стадіоні у Вроцлаві (за 10-бальною шкалою).

Україна

Анатолій Трубін — 7,0. Чехи виконали загалом 15 ударів по наших воротах, сім з яких пішли в площину, і оскільки ми пропустили одного разу, то в Трубіна відповідно шість сейвів на рахунку. Це навіть більше за матч проти Грузії, але й відзначити, що Анатолій цього разу впорався з роботою не без ситуативної паніки, особливо в першому таймі, ми так само маємо. Звісно, найбільш яскравим моментом за його участі став той удар Клімента після перерви, нехай там і був би офсайд у разі невдачі.

Юхим Конопля — 6,0. Для правого захисника цей матч вийшов неоднозначним, бо постійно поруч із цілком успішними діями Коноплі йшли невдалі спроби вибивання м’яча чи дрібні позиційні хиби. У підсумку, утрат у нього назбиралось навіть більше, аніж у Мудрика.

Ілля Забарний (6,0) — Максим Таловєров (6,5) — 6,0. Мусимо констатувати не надто вдалий цикл для Забарного в жовтні, хоча він до останнього й намагався подавати вид, що все під контролем. І, навпаки, дуже непоганий досвід для Таловєрова. Звісно, "Максі" є ще багато, над чим треба працювати, але все це приходить крізь досвід, якого в його всього лишень 22-річного партнера в центрі оборони хоч греблю гати. Але від помилок це все-таки не панацея.

Микола Матвієнко — 6,5. Черговий матч довелось зіграти ліворуч у захисті Матвієнку за збірну, і цього разу атакувальних дій у його виконанні було значно більше. Але не надто вдалими вони були, що треба відзначати, хоча й той авантюрний удар наприкінці був близьким до того, аби залетіти у ворота.

Микола Шапаренко — 5,5. На жаль, посередній, можливо, навіть ближчий і до невдалого, виступ від гравця, на якого покладались великі сподівання. Воно якось не пішло вже з перших хвилин і того промаху із забійної позиції, і в подальшому Шапаренко так і не зміг віднайти свій футбол.

Тарас Степаненко — 6,0. Ротацією в опорній зоні Ребров трохи здивував наших уболівальників, але якщо Степаненко готовий грати, то він свій обсяг роботи виконає без питань. Цього разу трохи більше години зіграв Тарас, після чого в суто руйнівнику вже потреби не було.

Георгій Судаков — 6,5. Якщо не пішла гра в Шапаренка, то іншому центральному півзахиснику довелось вигрібати весь цей креатив нашої команди в глибині розіграшу на собі. Ще й інколи встигати в захисті допомагати, бо без цього також ніяк. І Судаков, за великим рахунком, провів непоганий матч, а якби пройшов той його пас у першому таймі, то й узагалі дуже непоганий.

Олексій Гуцуляк — коментувати тут нічого, жахливе зіткнення та прикра травма. Здоров’я!

Артем Довбик — 6,5. Цього разу забитий м’яч таки є на рахунку в нашого форварда, нехай і з пенальті, тому критичних висловів на свою адресу Довбик отримав усе ж таки менше. Утім, як і м’яча в грі проти Чехії Артем отримував менше навіть у порівнянні з грою до цього, яку всі визнали невдалою для нього. Ще й жодної дуелі не виграв.

Михайло Мудрик — 6,5. Можна говорити все, що завгодно, але Мудрик — лідер атаки цієї збірної, як не крути. Так, ризикує, бере на себе гру, інколи, можливо, і надмірно. Проте все одно намагається й намагається рухати м’яч уперед, чого інші просто не роблять у переважній своїй більшості. Цього разу без результативних дій, але й звідки їм узятись, якщо удари здебільшого брали на себе захисники, а партнери з передач під, здавалося б, вірний гол гатять на трибуни?

Олександр Зубков — 6,0. Ми прогнозували, що вінгер матиме більше ігрового часу цього разу, але точно не хотіли, щоб Зубков отримав цю можливість саме за таких обставин. Однак вийшов посеред першого тайму, замінивши Гуцуляка, і фактично відіграв ту саму роль, що й Олексій у грі проти Грузії, але з відмінністю в тому, що хоч воротам інколи загрожував безпосередньо.

Іван Калюжний — 6,0.

Дмитро Криськів — 6,0. На заключні пів години гри Ребров кинув до бою центрального півзахисника, якого в клубі бачать опорником, а в збірній — усе ж таки ближчим до атаки. Як наслідок, Криськів хапав своє й там, і там, і навіть наразився на попередження. Із іншого — бездоганний пас і загалом успішна боротьба.

Роман Яремчук, Олександр Тимчик — гравців, які останніми з’являлись на заміну, ми взагалі прогнозували в старті, і хлопці дійсно вийшли зарядженими на боротьбу, проте ні часу, ані якихось надзвичайних моментів не мали. Яремчук відзначився хіба що ударом над воротами.

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