До вашої уваги результати матчів четвертого туру.
Італія - Ізраїль, Getty Images
15 жовтня 2024, 00:05
У понеділок, 14 жовтня, відбулися низка поєдинків у слоті 21:45 Ліги націй.
Збірна Італії без проблем обіграла Ізраїль, Франція без Кіліана Мбаппе здолала Бельгію та інші матчі.
Італія - Ізраїль 4:1
Голи: Ретегі 41 (пен.), Ді Лоренцо 54, 79, Фраттезі 72 — Абу Фані 66.
Італія: Вікаріо, Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі, Камбіазо, Тоналі, Фаджолі (С. Річчі 46), Фраттезі (Буонджорно 87), Дімарко (Удоджі 74), Распадорі (Мальдіні 74), Ретегі (Лукка 84)
Ізраїль: Глазер, Файнгольд, Нахміас, Бальтакса, Абада (Барібо 75), Каніковскі (Джабер 46), Абу Фані, Дор Перец (Сафурі 81), Хазіза (Гроппер 64), Глух, Мадмон (Халайлі 64)
Попередження: Камбіазо 66.
Бельгія — Франція 1:2
Голи: Опенда, 45+3 — Коло Муані, 35 (з пенальті), 62
Бельгія: Кастеелс — Дебаст, Фаес, Теат, Кастань (де Куйпер, 67) — Мангаля (Вранкс, 67) — Доку, де Кетеларе (Лукебакьо, 81), Тілеманс (Енгельс, 81), Троссар — Опенда
Франція: Меньян — Кунде, Конате, Саліба, Дінь — Коне, Чуамені, Гендузі (Камавінга, 74) — Дембеле (Фофана, 80), Коло Муані (Тюрам, 90+3), Барколя (Нкунку, 74)
Попередження: Мангаля, 29, Фаес, 53, де Кетеларе, 56 — Дінь, 7, Саліба, 22, Чуамені, 24, Конате, 45, Меньян, 78
Вилучення: Чуамені, 76.
Уельс - Чорногорія 1:0
Гол: Уілсон (П) 36.
Ісландія — Туреччина 2:4
Голи: Оскарссон 3', Гудйонсен 83' — Кахведжі 62' Чалханоглу (П) 67', Гюлер 88', Актюркоглу 90+5.
Боснія і Герцеговина — Угорщина 0:2
Голи: Собослай 38, 50 (пен).
Естонія — Швеція 0:3
Голи: Нанасі (29, 37), Дьокереш (66).