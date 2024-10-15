Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 14 жовтня 2024 року.

У рамках четвертого туру Ліги націй групи А3 збірна Угорщини здобула впевнену перемогу над командою Боснії і Герцеговини з рахунком 2:0.

Головним героєм цього протистояння став угорський плеймейкер Домінік Собослаї, який оформив на свій рахунок дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боснія і Герцеговина — Угорщина в рамках четвертого туру Ліги націй-2024/25:

Боснія і Герцеговина — Угорщина 0:2

Голи: Собослаї 38, 50 (пен).