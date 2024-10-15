Ліга націй

Стали відомі склади команд на матч Ліги націй.

В четвертому турі Ліги націй збірна Шотландії прийме на своєму полі збірну Португалії. У старті шотландців з'явиться Скотт Мактоміней, тоді як у гостей з перших хвилин вийде Кріштіану Роналду.

Шотландія: Гордон — Ралстон, Суттар, Генлі, Робертсон — Гілмор, Маклін — Крісті, Мактоміней, Доук — Адамс

Запасні: Беррон, Голд, Дайкс, Девлін, Лінсдей, Маккензі, Маккракен, Маккрорі, Морган, Нісбет, Портеус, Ірвінг

Португалія: Кошта — Канселу, Діаш, Антоніу Сілва, Мендеш — Фернандеш, Палінья, Вітінья — Консейсан, Роналду, Жота

Запасні: Вейга, Далот, Феліш, Леау, Жоау Невеш, Рубен Невеш, Отавіу, Семеду, Б. Сілва, Руї Сілва, Вельйо, Трінкан

Нагадаємо, початок матчу Шотландія — Португалія заплановано на 21:45. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.