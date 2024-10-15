Ліга націй

Тартанова армія набрала свій перши бал в поточному розіграші Ліги націй.

В рамках четвертого туру групового етапу Ліги націй збірна Шотландії приймала на своєму полі Португалію і розраховувала набрати перші бали. Команда Роберто Мартінеса традиційно приїхала за трьома балами, а вістрі атаки гостей з'явився Кріштіану Роналду.

Господарі з перших хвилин продемонстрували, що готові боротися і також будуть намагатися забити. Вже на п'ятій хвилині Робертсон шикарним пасом з флангу знайшов голову Мактомінея, але удар Скотта потягнув Кошта. Португальці змогли відповісти трохи згодом, коли Роналду отримав м'яч біля чужого штрафного й пробив з лівої в дальній кут — Гордон був на місці.

Згодом команда Роберто Мартінеса заволоділа територіальною перевагою й могла відкрити рахунок, коли Мендеш гостро пробив зі штрафного в дальній кут, але Гордон кулаком перевів м'яч на кутовий. Трохи пізніше Роналду пробивав через себе з меж штрафного, але влучності забракло.

Відпочивати команди пішли за рахунку 0:0, а друга половина почалась з небезпечного моменту гостей - Роналду залишися один на одинадцятиметровій позначці й пробив головою після подачі з флангу, але неточно. Ще через декілька хвилин Консейсан обігрався з Роналду та пробив трохи вище воріт поперечини.

Шотландці намагались проводити гострі контрвипади, але м'яч рідко діставався ударної позиції. Можна згадати епізод, коли Мактоміней не влучив по м'ячу, знаходячись у вбивчій позиції в чужому штрафному. А трохи згодом Ралстон втік правим флангом і віддав пас в центральну зону на Скотта, але вийшло занадто сильно.

З виходом Рафаеля Леау португальці стали набагато гострішими. В одному з моментів Леау прибрав опонента на фланзі й покотив на Фернандеша, який пробив в один дотик — Гордон врятував свою команду. Вже в компенсований час вінгер Мілана пробивав з декількох метрів від воріт, але захисник в падінні заблокував удар супротивника.

Шотландія — Португалія 0:0

Шотландія: Гордон — Ралстон (Девлін, 88), Суттар, Генлі, Робертсон — Гілмор, Маклін — Крісті (Голд, 67), Мактоміней, Доук (Морган, 67) — Адамс (Дайкс, 83)

Португалія: Кошта — Канселу (Семеду, 88), Діаш, Антоніу Сілва, Мендеш — Фернандеш, Палінья (Невеш, 61), Вітінья (Феліш, 88) — Консейсан (Бернарду Сілва, 61), Роналду, Жота (Леау, 61)

Попередження: Мактоміней — Жота, Діаш