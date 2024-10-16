Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 15 жовтня 2024 року.

Збірна Шотландії у матчі четвертого туру групової стадії Ліги націй УЄФА зіграла внічию проти Португалії на власному полі (0:0).

Команда Роберто Мартінеса впевнено володіла ініціативою впродовж усього протистояння, однак марнувала відмінні моменти для забитих м’ячів, тож так і не реалізувала перевагу в атаці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шотландія — Португалія в рамках четвертого туру Ліги націй-2024/25:

Шотландія — Португалія 0:0

Шотландія: Гордон — Ралстон (Девлін, 88), Суттар, Генлі, Робертсон — Гілмор, Маклін — Крісті (Голд, 67), Мактоміней, Доук (Морган, 67) — Адамс (Дайкс, 83)

Португалія: Кошта — Канселу (Семеду, 88), Діаш, Антоніу Сілва, Мендеш — Фернандеш, Палінья (Невеш, 61), Вітінья (Феліш, 88) — Консейсан (Бернарду Сілва, 61), Роналду, Жота (Леау, 61)

Попередження: Мактоміней — Жота, Діаш