Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 15 жовтня 2024 року.
Шотландія — Португалія, Getty Images
16 жовтня 2024, 07:45
Збірна Шотландії у матчі четвертого туру групової стадії Ліги націй УЄФА зіграла внічию проти Португалії на власному полі (0:0).
Команда Роберто Мартінеса впевнено володіла ініціативою впродовж усього протистояння, однак марнувала відмінні моменти для забитих м’ячів, тож так і не реалізувала перевагу в атаці.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шотландія — Португалія в рамках четвертого туру Ліги націй-2024/25:
Шотландія — Португалія 0:0
Шотландія: Гордон — Ралстон (Девлін, 88), Суттар, Генлі, Робертсон — Гілмор, Маклін — Крісті (Голд, 67), Мактоміней, Доук (Морган, 67) — Адамс (Дайкс, 83)
Португалія: Кошта — Канселу (Семеду, 88), Діаш, Антоніу Сілва, Мендеш — Фернандеш, Палінья (Невеш, 61), Вітінья (Феліш, 88) — Консейсан (Бернарду Сілва, 61), Роналду, Жота (Леау, 61)
Попередження: Мактоміней — Жота, Діаш