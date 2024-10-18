Ліга націй

Гравець Полісся дав коментар щодо свого першого виступу за "синьо-жовтих".

Лівий вінгер Олександр Назаренко після повернення до Полісся з розташування збірної України поділився своїми емоціями від дебюту за "синьо-жовтих", передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Гравець розповів, як його прийняли в колективі, коли він дізнався про вихід на поле в номінально домашньому матчі Ліги націй проти Грузії (1:0) та які завдання ставив перед собою.

"Моя мрія здійснилася. Я дуже, дуже щасливий і саме так собі і уявляв це. Я був впевнений, що з часом я свою мрію здійсню. Тому мені все сподобалося, я дуже щасливий. Як приймали? Всі. Ну, по-перше, так як я вже казав, що викликали дуже цікаво, тому що мав бути у Дніпрі, а опинився в збірній. На вокзалі, коли з хлопцями вже зустрівся, то розказав їм все як є, трошки посміялися, пожартували. Загалом прийняли дуже добре, дуже класний колектив у збірній. Всі привітали, все супер. Я не знав, що дебютую саме в поєдинку з Грузією. Мені не казали, я просто пішов розминатися, закінчив, прийшов, сів на лавку і Сергій Станіславович сказав: "Назік, давай". Все [що коїлося всередині] не передати словами, це такі емоції були, які я запам'ятаю на все життя. Мурахи по шкірі і це було просто "вау", щось неймовірне. Коли переодягався, то ніжки трошки трусилися, а коли вже вийшов на поле, то все хвилювання пройшло. Чи задоволений тим, як зіграв? Важко казати, бо зіграв небагато. Хлопці кажуть, коли м'яч вибив, значить, все добре. Головне, що гол не привіз. Тому тут в таких матчах дві хвилини-три хвилини вони дуже цінні, тим паче це був дебют. Це була моя мрія, тому я був дуже задоволений будь-яким часом. Які завдання собі ставив, їдучи в збірну? Спершу треба було заспокоїтися, а вже потім, коли хвилювання пройшло почав повністю концентруватися на праці і кожен день, кожне тренування віддавав усього себе. Щоб це був не останній виклик, хочеться закріпитися і їздити до збірної частіше", — сказав 24-річний українець.

Нагадаємо, що в поєдинку з Грузією Назаренко на 86-й хвилині замінив автора вирішального гола Михайла Мудрика. Номінально домашній матч проти Чехії (1:1) Олександр провів на лаві запасних.

Зараз на рахунку вінгера сім голів і чотири асисти у восьми поєдинках УПЛ-2024/25 за Полісся. У суботу, 19 жовтня (початок — о 18:00), колектив Імада Ашура прийматиме Лівий Берег.