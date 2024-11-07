Німці переконливо лідирують у своїй групі.
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07 листопада 2024, 13:42
Збірна Німеччини оголосила офіційну заявку на найближчі матчі Ліги націй. Про це повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.
Головний тренер "манншафт" Юліан Нагельсманн викликав 23 гравця.
Воротарі: Олівер Бауманн (Гоффенгайм), Александр Нюбель (Штутгарт), Штефан Ортега (Манчестер Сіті);
Захисники: Робін Гозенс (Фіорентина), Бенджамін Генрікс (РБ Лейпциг), Йосуа Кімміх (Баварія), Робін Кох (Айнтрахт Франкфурт), Максиміліан Міттельштедт (Штутгарт), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Йонатан Та (Баєр), Антоніо Рюдігер (Реал);
Півзахисники: Роберт Андріх (Баєр), Кріс Фюріх (Штутгарт), Паскаль Гросс (Боруссія Дортмунд), Джамал Мусіала (Баварія), Анжело Штіллер (Штутгарт), Флоріан Вірц (Баєр), Юліан Брандт (Боруссія Дортмунд), Фелікс Нмеча (Боруссія Дортмунд);
Нападники: Тім Кляйндінст (Боруссія Менхенгладбах), Серж Гнабрі (Баварія), Кай Гаверц (Арсенал), Деніз Ундав (Штутгарт).
Збірна Німеччини зустрінеться з національними командами Боснії і Герцеговини (16 листопада) та Угорщини (19 листопада) в рамках Ліги націй.