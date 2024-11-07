Став відомий склад національної команди Франції на матчі Ліги націй. 

Головний тренер французької збірної Дід'є Дешам викликав 23 футболіста. Зазначимо, що серед гравців знову не опинилося нападника Кіліана Мбаппе. Також в списку немає ще двух гравців Реала - Ферлана Менді та Орельєна Тчуамені.

Воротарі: Майк Меньян, Брайс Самба, Люка Шевальє.

Захисники: Вільям Саліба, Ібраїма Конате, Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Тео Ернандес, Веслі Фофана, Джонатан Клаусс, Люка Дінь

Півзахисники: Н'Голо Канте, Воррен Заїр-Емері, Ману Коне, Едуардо Камавінга, Маттео Гундузі, Адрієн Рабьо

Нападники: Рандаль Коло Муані, Маркюс Тюрам, Майкл Олісе, Усман Дембеле, Бредлі Барколя, Крістофер Нкунку

Французи у листопаді зіграють зі збірними Ізраілю (14 листопада) та Італії (16 листопада).