Ліга націй

Збірна Франції оголосила склад на матчі Ліги націй.

Став відомий склад національної команди Франції на матчі Ліги націй.

Головний тренер французької збірної Дід'є Дешам викликав 23 футболіста. Зазначимо, що серед гравців знову не опинилося нападника Кіліана Мбаппе. Також в списку немає ще двух гравців Реала - Ферлана Менді та Орельєна Тчуамені.

Воротарі: Майк Меньян, Брайс Самба, Люка Шевальє.

Захисники: Вільям Саліба, Ібраїма Конате, Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Тео Ернандес, Веслі Фофана, Джонатан Клаусс, Люка Дінь

Півзахисники: Н'Голо Канте, Воррен Заїр-Емері, Ману Коне, Едуардо Камавінга, Маттео Гундузі, Адрієн Рабьо

Нападники: Рандаль Коло Муані, Маркюс Тюрам, Майкл Олісе, Усман Дембеле, Бредлі Барколя, Крістофер Нкунку

Французи у листопаді зіграють зі збірними Ізраілю (14 листопада) та Італії (16 листопада).