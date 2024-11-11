Ліга націй

Український хавбек пропустить найближчий збір через ушкодження привідного м’язу.

Національна збірна України найближчим часом розпочне підготовку до листопадових матчей Ліги націй проти Грузії та Албанії.

Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, центральний півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський, який був викликаний до табору "синьо-жовтих" замість Віктора Циганкова, також не зможе допомогти команді Сергія Реброва.

Причиною відсутності 31-річного хавбека на найближчому зборі національної команди стало ушкодження привідного м’язу.

Нагадаємо, матч збірної України проти Грузії відбудеться 16 листопада, а поєдинок із Албанією заплановано на 19 листопада.