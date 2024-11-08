Ліга націй

Український вінгер продовжить відновлення після травми у своєму клубі.

У листопаді збірна України проведе чергові матчі Ліги націй, у яких зіграє проти Грузії та Албанії.

Напередодні стало відомо, що український вінгер Віктор Циганков не зможе допомогти національній команді через відновлення після травми.

Тренерський штаб на чолі із Сергієм Ребровим ухвалив рішення замінити вінгера Жирони, півзахисником київського Динамо Віталієм Буяльським.

Нинішнього сезону Буяльський провів 17 матчів, у яких забив три м'ячі. Також на його рахунку 13 ігор у складі збірної України.

Нагадаємо, матч збірної України проти Грузії відбудеться 16 листопада, а поєдинок із Албанією заплановано на 19 листопада.