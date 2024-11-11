Ліга націй

Величезна втрата для "кадри".

Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські не візьме участі в листопадових матчах збірної Польщі через травму спини. Про це повідомляє Польський футбольний союз.

"Роберт Левандовскі не візьме участі в листопадових зборах збірної Польщі з підготовки до матчів Ліги націй УЄФА з Португалією та Шотландією. Причиною відсутності капітана збірної стала травма спини, якої він зазнав у матчі чемпіонату Іспанії проти Реал Сосьєдад і через яку вибув приблизно на десять днів", — йдеться в заяві ПФС.

Нагадаємо, збірна Польщі в завершальних матчах групового етапу Ліги націй зустрінеться з національними командами Португалії (15 листопада) та Шотландії (18 листопада).