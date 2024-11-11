Ліга націй

Череда травм змусила Карслі терміново викликати нових гравців.

Вісім гравців збірної Англії через різноманітні травми не візьмуть участі в листопадових матчах Ліги націй. Про це повідомляє офіційний сайт "трьох левів".

У найближчому зборі національної команди не візьмуть участі Філ Фоден, Джек Гріліш, Аарон Рамсдейл, Деклан Райс, Букайо Сака, Трент Александер-Арнольд, Коул Палмер та Леві Колвілл.

На заміну травмованим гравцям тимчасовий головний тренер збірної Англії Лі Карслі викликав Джаррода Бовена (Вест Гем), Джарреда Брентвейта (Евертон), Валентино Лівраменто (Ньюкасл), Моргана Роджерса (Астон Вілла) та Джеймса Траффорда (Бернлі).

У листопаді Англія зіграє в Лізі націй із Грецією (14 листопада) та Ірландією (17 листопада).