Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Ліги націй, який пройде 14 листопада і розпочнеться о 21:45.

У рамках четвертого туру Ліги націй дивізіону А у другій групі між собою зустрінуться національні збірні Франції та Ізраїлю.

ЧЕТВЕР, 14 ЛИСТОПАДА, 21:45. СТАД ДЕ ФРАНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОБІАС ШТІЛЕР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Головна інтрига у другій групі елітного дивізіону Ліги націй, яку певною мірою можна вважати так званим квартетом "смерті", у заключних двох турах розгорнеться навколо боротьби з перше місце. Як і очікувалося із самого початку, збірна Франції вестиме безпосередню боротьбу за лідерство, у боротьбі за яке за підсумками чотирьох зіграних матчів підопічні Дідьє Дешама наразі поступаються Італії на одне набране очко.

Проте останнім часом головним інфоприводом навколо національної команди Франції були далеко не гра та результати, а чергова відсутність лідера команди Кіліана Мбаппе у списку викликаних гравців уже на другу міжнародну паузу поспіль. Хто там правий, а хто винен у конфлікті зіркового форварда та головного тренера Дідьє Дешама – можливо, зможемо дізнатися лише згодом. Одне можна сказати точно: у Франції занадто хороший набір футболістів на кожну з позицій, тому браку вибору у Дешама точно немає. Загалом і на результати глобального впливу цей конфлікт поки що не чинить, але треба розуміти, що за будь-якої осічки "Ле Бле" журналісти відразу почати говорити про Мбаппе та його відсутність.

Що стосується Ізраїлю, то підопічні Рана Бена Шимона з самого початку вважалися явними аутсайдерами своєї групи на тлі більш іменитих і висококласних Італії, Франції та Бельгії. Такий очевидний розклад зараз і відображається на результатах та поточному становищі команди у турнірній таблиці, адже за чотири тури ізраїльська збірна не набрала жодного пункту до свого активу.

Особливих передумов для того, щоб щось змінилося, на даний момент фактично і немає. З великою ймовірністю збірна Ізраїлю залишить елітний дивізіон Ліги націй, хоча, заради справедливості, в останніх двох матчах у підопічних Шимона ще є математичні шанси зачепитися за третій рядок. Інше питання в тому, що потенційний підсумковий фініш Ізраїлю на третьому місці вважатиметься величезною сенсацією, але у футболі може статися всяке.