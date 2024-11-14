Френкі через травму пропустив багато матчів "оран'є".
Де йонг, getty images
14 листопада 2024, 10:05
Півзахисник Барселони Френкі де Йонг розповів про відновлення після травми та повернення до лав збірної Нідерландів. Його слова наводить Mundo Deportivo.
"Я в порядку. Трохи відчуваю біль, але я думаю, що все буде добре. Я дуже щасливий і з нетерпінням чекаю, що буде далі.
Минуло багато часу відтоді, як я востаннє грав за збірну Нідерландів. Для мене це велика честь, і я завжди буду радий бути тут. Я щасливий повернутися. Сподіваюся, що ми зможемо досягти великих успіхів, але думаю, що спочатку ми повинні це довести.
Іноді я думав: "Цікаво, чи зможу я коли-небудь повністю відновитися від травми?" Але я завжди був впевнений, що врешті-решт знову зможу грати.
Це було важко і дуже болісно, травма щиколотки була серйозною. Я багато пропустив, і насамперед чемпіонат Європи, тому було дуже важко.
Я знову почав грати. Я повертаюся до своєї найкращої форми і фізичних кондицій, тож зараз в мене все добре", — сказав де Йонг.
Цього сезону Френкі де Йонг відіграв за Барселону сім матчів.