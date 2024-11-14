Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Ліги націй, який пройде 14 листопада і розпочнеться о 21:45.

У рамках четвертого туру Ліги націй дивізіону А у другій групі між собою зустрінуться національні збірні Бельгії та Італії.

БЕЛЬГІЯ — ІТАЛІЯ

ЧЕТВЕР, 14 ЛИСТОПАДА, 21:45. СТАДІОН КОРОЛЯ БОДУЕНА, БРЮССЕЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РАДУ ПЕТРЕСКУ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ситуація перед передостаннім туром Ліги націй УЄФА в цій групі склалась таким чином, що в кожній парі команди не надто конкурують одна з одною, проте якщо брати масштаб усього квартету, то кожен результат може стати вирішальним.

Наприклад, Бельгії достатньо втратити очки для того, аби остаточно позбутись шансів на першу сходинку, хоча з відставанням у шість очок від Італії в команди Доменіко Тедеско їх і так не надто багато, м’яко кажучи. Але ще є шанс потурбувати позиції Франції, проте й тут від "Червоних дияволів" мало що залежить. П’ять очок дистанції, і якщо колектив Дідьє Дешама обіграє Ізраїль, то стане недосяжним для переслідувачів, які програли їм обидві частини очної дуелі (0:2 та 1:2 відповідно).

У Італії в цьому плані ситуація значно більш оптимістична. "Скуадра Адзурра" йде першою в таблиці, і оскільки організатори турніру цього розіграшу додали ще й можливість із другого місця потрапити до чвертьфіналів плей-оф, то мало що реально загрожує позиціям команди Лучано Спаллетті. Окрім Франції, проти якої ще буде матч-відповідь у останньому турі, де доведеться захищати ті де в чому несподівані 3:1 на Стад-де-Франс.

Позаяк, італійці вже можуть вважати для себе цей цикл дуже успішним, бо на Євро-2024 вони відверто не вражали, а тут зуміли принаймні за чотири матчі жодного разу не програти, що вже є непоганим здобутком за такої складної групи. Бельгії ж треба якось рятувати враження від власного виступу, бо позиції Тедеско наразі є дуже хиткими, і якщо країна з її цікавим поколінням пролетить повз плей-оф, то можливою стане чергова тренерська відставка. Але все можуть урятувати найближчі дві гри.

За версією компанії FAVBET, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Доменіко Тедеско. Так, на перемогу Бельгії пропонується коефіцієнт 2,75, тоді як потенційний успіх Італії оцінюється показником 2,80. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,32. Серед можливих подій радимо звернути увагу на варіант "Тотал менше 3,0", який оцінюється коефіцієнтом 1,37.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

БЕЛЬГІЯ : Кастельс — Кастань, Дебаст, Фас, Теат — Мангаля, Онана — Лукебакіо, Троссар, Бакайоко — Лукаку.

ІТАЛІЯ : Доннарумма — Ді Лоренцо, Буонджорно, Бастоні — Камб’язо, Фраттезі, Локателлі, Тоналі, Дімарко — Барелла — Ретегі.

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