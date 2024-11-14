29-річний португалець пропустить зустрічі з Польщею та Хорватією.
Жоау Палінья, Getty Images
14 листопада 2024, 19:45
Півзахисник Баварії Жоау Палінья не зможе допомогти збірній Португалії у найближчих матчах Ліги націй. Про це повідомляє прес-служба збірної.
29-річний португалець отримав травму на одному із тренувань, після чого пройшов медичне обстеження, яке виключило його участь на найближчі ігри.
Нинішнього сезону Палінья провів 13 матчів.
Нагадаємо, у найближчих матчах Португалія зіграє проти Польщі (15 листопада) та Хорватії (18 листопада).