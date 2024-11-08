Ліга націй

У листопаді на колектив Мартінеса чекають два поєдинки Ліги націй.

До розташування збірної Португалії для підготовки до наступних матчів приєднаються 26 гравців, передає офіційний сайт місцевої федерації футболу.

Головний тренер португальської національної команди Роберто Мартінес визначився зі списком виконавців, які зможуть зіграти проти Польщі та Хорватії в Лізі націй.

Заявка збірної Португалії :

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Руй Сілва (Реал Бетіс), Жозе Са (Вулвергемптон);

Захисники: Жоау Канселу (Аль-Хіляль), Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Нельсон Семеду (Вулвергемптон), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нуну Тавареш (Лаціо), Томаш Араужу, Антоніу Сілва (обидва — Бенфіка), Ренату Вейга (Челсі), Тіаго Джало (Порту);

Півзахисники: Жоау Палінья (Баварія), Жоау Невеш, Вітінья (обидва — ПСЖ), Матеуш Нунеш, Бернарду Сілва (обидва — Манчестер Сіті), Отавіу (Ан-Наср), Педру Гонсалвеш (Спортінг Лісабон), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Феліш (Челсі);

Нападники: Рафаель Леау (Мілан), Франсішку Трінкан (Спортінг Лісабон), Франсішку Консейсан (Ювентус), Педру Нету (Челсі), Кріштіану Роналду (Ан-Наср).

Нагадаємо, в п'ятому турі ЛН португальці прийматимуть поляків (15.11), тоді як у шостому гостюватимуть у хорватів (18.11). Зараз колектив Мартінеса лідирує в турнірній таблиці своєї групи.