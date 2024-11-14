Команди не зуміли відкрити рахунок голам.
Франція - Ізраїль, Getty Images
14 листопада 2024, 23:50
У рамках п'ятого туру Ліги націй Франція приймала Ізраїль.
Команди голів не забивали, а поєдинок завершився сухою нічиєю — 0:0.
Франція — Ізраїль 0:0
Франція: Меньян, Тео, Упамекано, Конате, Кунде, Камавінга (Рабьо, 71), Канте, Барколя (Нкунку, 71), Заїр-Емері (Тюрам, 78), Олісе (Коман, 70), Коло-Муані.
Ізраїль: Перец, Абада (Хазіза, 80), Ехезкель (Халайлі, 84), Голдберг, Шломо, Нахміас, Глух (Перец, 84), Абу-Фані, Джабер, Соломон (Саба, 72), Тургеман (Давид, 73).
Попередження: Камавінга (35), Ехезкель (49), Нахміас (69).