Завершилися поєдинки четверга в слоті 21:45.
У рамках п'ятого туру Ліги націй відбулися кілька поєдинків.
Норвегія розгромила Словенію, а один із голів на свій рахунок записав Ерлінг Голанд.
Словенія — Норвегія 1:4
Голи: Шешко, 21 (з пенальті) — Нуса, 4, 59, Голанд, 59, Хеуге, 82.
Словенія: Облак, Янжа, Бійол, Дркушич, Карничник (Брекало, 72), Стоянович (Сешлар, 81), Елшнік, Гнізда-Черін (Куртич, 81), Млакар (Ловрич, 72), Шешко, Віпотнік (Целар, 72).
Норвегія: Сельвік, Рюерсон, Хеггем (Грегерсен, 87), Естігор, Педерсен, Нуса (Хеуге, 71), Берге, Йонсен (Торстведт, 60), Деннум (Торсбю, 46), Голанд (Ларсен, 87), Серлот.
Попередження: Хеггем (19).
Північна Македонія мінімально здолала Латвію на своєму полі.
Північна Македонія - Латвія 1:0
Гол: Серафімов, 57.
Північна Македонія: Дімітрієвскі, Зайков, Серафімов, Дімоскі (Мітровскі, 59), Аліоскі (Ашковскі, 78), Барді, Алімі, Елмаз (Камілі, 24), Трайковскі (Велкоскі, 78), Чурлінов (Рістовскі, 58), Міовскі.
Латвія: Матревіцс, Циганік, Савальнієкс (Тоберс, 64), Ягодинський, Чорномордий, Юрковскіс, Дашкевічс (Улдрікіс, 71), Яунземс (Мельник, 64), Зеленков, Вапне (Варславанс, 64), Шітс (Гутковський, 71).
Попередження: Савальнієкс (29), Серафімов (53), Зайков (55), Гутковський (84), Велкоскі (90+5), Тоберс (90+5).
Ірландія на своєму полі мінімально здолала Фінляндію.
Ірландія - Фінляндія 1:0
Гол: Фергюсон, 45.
Ірландія: Келлехер, Скейлз, Коллінз, Доерті (О`Ші, 76), О`Дода, Ебоселе (Моламбі, 76), Найт, Каллен, Джонстон (Меннінг, 85), Фергюсон (Азаз, 76), Смодіч (Кеннон, 85).
Фінляндія: Градецкі, Уронен (Хоканс, 64), Алхо (Нісканен, 85), Пелтола (О`Шонессі, 58), Іванов, Хосконен, Антман (Похьянпало, 64), Кайрінен, Камара, Луд, Челльман (Пуккі, 85).
Попередження: О`Дода (3), Найт (12).