Ліга націй

Безкомпромісна перемога команди Лі Карслі на полі суперників, які здолали "трьох левів" на Вемблі.

Футбол національних збірних повертається на наші екрани під час листопадової міжнародної перерви й найближчий тиждень ми тільки те й будемо робити, що обговорювати становище команд на вирішальному етапі групового раунду Ліги націй УЄФА. А там дійсно було, на що звернути увагу, бо навіть у дивізіоні B, де, як вважалось до початку змагань, збірна Англії мала не помічати власних суперників, уже встигли відбутись сенсації.

Лі Карслі в якості тимчасово виконуючого обов’язки головного тренера "трьох левів" у жовтні ще тільки продовжував знайомитись із "дорослими" футболістами власної країни, аж раптом його команда зазнала поразки на легендарному Вемблі від Греції (0:1), після чого в квартеті під номером 2 ситуація набула несподіваного розвитку.

Однак груповий етап Ліги націй тим і славиться, що в колективів геть немає часу на те, аби зволікати з аналізом помилок, тож уже за місяць "три леви" робили візит у відповідь до Атен, де на стадіоні Спіріс Луїс на них очікував гарячий прийом. Утім, якщо місцева публіка із своїми обов’язками впоралась успішно, то щодо самої команди Івана Йовановича все ж таки виникло чимало запитань.

Уже на сьомій хвилині "елліни" пропустили у власні ворота, коли Цимікас на лівому фланзі оборони не стримав Мадуеке, а той прострілив під удар Воткінсу. Напевно, більш удалий початок гри для Англії було важко вигадати, ось команда Карслі й вирішила трохи ускладнити собі завдання, нахапавшись непотрібних попереджень, що проти доволі мобільного суперника могло б створити певні труднощі в подальшому.

Однак ні, дива не сталось. Греція до перерви створила лише один момент, коли на завершення першої пів години ігрового часу Цимікас із гострого кута в межах штрафного ударом у ближній не переграв Пікфорда в "ліверпульський" дуелі. Уже після перерви, так, команда Йовановича намагалась бути більш рішучою в пресингу, але на скільки її в підсумку вистачило?

Англія створила кілька непоганих нагод попереду, а Беллінгем навіть у штангу встиг влучити, після чого в господарів було кілька непоганих різких випадів, проте Пікфорд відбив ключовий удар Яннідіса з центру штрафного, а потім партнери довершили справу. На 78 хвилині Беллінгем формально став автором результативного удару з-за меж штрафного, але оскільки фактично м’яч опинився в сітці лише після рикошетів від стійки та спини воротаря, то ми говорили все ж таки про автогол.

Ще трохи пізніше Карслі випустив його "пташенят" із "молодіжки", і в підсумку Гіббс-Вайт прострілив із правого флангу штрафного на 83 хвилині на Джонса, а той красиво п’ятою перевів м’яч у дальній кут. На цьому й закінчили. Здається, із інтригою в цій групі також.

Збірна Греції в останньому турі гостюватиме у Фінляндії, а на Англію очікуватиме принципова домашня дуель проти Ірландії.Греція —0:3Воткінс, 7, Влаходімос, 78 (авт.), Джонс, 83Влаходімос — Рота, Мавропанос, Куліеракіс, Цимікас (Пелкас, 57) — Сіопіс (Манталос, 81), Зафейріс — Масурас (Константеліас, 70), Бакасетас (Яннідіс, 57), Цоліс — Павлідіс (Яннуліс, 56).Пікфорд — Вокер, Геї, Конса (Голл, 46), Льюїс — Галлагер (Гіббс-Вайт, 79), Джонс — Мадуеке (Боуен, 66), Беллінгем, Гордон (Роджерс, 66) — Воткінс (Кейн, 66).Попередження: Масураса, Зафейріс — Беллінгем, Галлагер, Пікфорд