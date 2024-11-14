Ліга націй

Гол Сандро Тоналі приніс італійцям три очки.

В матчі п'ятого туру групового етапу Ліги націй збірна Італії відправилась у гості до Бельгії. В стартовому складі команди Лучано Спаллетті з'явився дебютант Ніколо Ровела, тоді як у бельгійців відзначимо вихід Де Кюйпера з перших хвилин.

З перших хвилин італійці забрали ігрову ініціативу та доволі швидко відкрили рахунок - Ді Лоренцо обігрався в стіночку з Бареллою та покотив на порожні ворота Тоналі. 0:1. Тільки після цього команда Доменіко Тедеско змогла взяти м'яч під свій контроль та вперше перейшла на чужу половину поля великими силами.

Втім, до небезпечних моментів справа не доходила. Італія діяла обережно і майже нічого не дозволяла супротивнику. Бельгійці покладались на навісні передачі, але оборона гостей діяла уважно. Команди пішла на перерву за рахунку 0:1.

Бельгія дуже активно розпочала другий тайм й поступово все більше та більше загрожувала воротам Доннарумми. Джанлуїджи діяв доволі впевнено та не дозволяв супротивнику сильно сподіватися на взяття воріт. А ось італійці створили дуже небезпечний момент - Фраттезі вивів Ретегі віч-на-віч з Кастельсом, але нападник не зміг переграти голкіпера. Трохи згодом знов було гаряче біля воріт Кастельса, але італійці дивом не змогли заштовхати м'яч у ворота.

Бельгія могла забити, коли Опенда пробив з гострого кута в чужому штрафному, але Доннарумма вчасно виставив ногу та відбив удар. Також був момент, коли Троссар класно спіймав м'яч на ногу та пробив в один дотик з лінії штрафного — Доннарумма перевів м'яч на кутовий.

Хороший момент, щоб зрівняти рахунок мав Лукаку - Кастань навісив з правого флангу, а Ромелу головою цілив в дальній кут, але точності забракло. Трохи пізніше Лукаку отримав м'яч після скидання Аль-Дахіля та пробив метрів з 10 — після рикошету м'яч пройшов повз ворота. А в наступній атаці Фас взагалі надіслав м'яч ударом головою у поперечину. Втім, господарі так й не змогли врятувати матч й поступились з рахунком 0:1. Італія продовжує втримувати лідерство в групі.

Бельгія — Італія 0:1

Гол: Тоналі, 11

Бельгія: Кастельс — Кастань, Дебаст, Фас, Теат — Енгельс, Онана — Опенда, Троссар, Де Кейпер — Лукаку

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Буонджорно, Бастоні — Камб’язо, Фраттезі, Ровелла, Тоналі, Дімарко — Барелла — Ретегі

Попередження: Кастань, Онана, Аль-Дахіль — Бастоні