Ліга націй

На збірну України чекає важке випробування.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров напередодні матчу 5-го туру Ліги націй з національною командою Грузії відвідав передматчеву прес-конференцію.

"На мою думку, друга гра буде відрізнятися від першої. Зараз ми граємо в Грузії. У них буде велика підтримка вболівальників. Я впевнений, що Грузія буде більш агресивна ніж в першому матчі, але в нас є свій план на гру. Я впевнений, що завтра ми мусимо його виконати і тоді все буде добре.

Я не знаю, в якому стані збірна Грузії, але ми грали з ними місяць тому. Є інформація й з іншого матчу, коли вони змінили тактичну схему. Але ми повинні бути готовими до будь-якої схеми, щоб протистояти такій команді. Завтра ми будемо налаштовані на перемогу, тому що ця гра дуже важлива. Впевнений, буде цікавий матч.

Кварацхелія? Будемо намагатися зупинити його як і в першій грі. Не знаю, на якій позиції гратиме Хвіча. Я дуже поважаю цього гравця. Я вважаю, лінія атаки збірної Грузії дуже високого рівня, але в нас є свій план на гру.

Сабо сказав, що ми програємо завтра Грузії? Сказав і сказав, у кожного своя думка. Я не вважаю, що ми повинні звертати увагу на слова однієї людини. Ми готуємося до дуже серйозної гри", — заявив Ребров.