Ліга націй

Втрата для "синьо-жовтих".

Нападник київського Динамо Владислав Ванат пропустить матч 5-го туру Ліги націй з національною командою Грузії. Про це під час передматчевої прес-конференції заявив головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров.

"На жаль, завтра не зможе зіграти Владислав Ванат через пошкодження. Сподіваємося, він буде готовий до матчу з Албанією", — сказав Ребров.

Цього сезону Владислав Ванат відіграв за Динамо 21, забив дев'ять голів та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що до табору збірної України довикликано Сича замість Тимчика.