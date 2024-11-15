Втрата для "синьо-жовтих".
Ванат, getty images
15 листопада 2024, 16:45
Нападник київського Динамо Владислав Ванат пропустить матч 5-го туру Ліги націй з національною командою Грузії. Про це під час передматчевої прес-конференції заявив головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров.
"На жаль, завтра не зможе зіграти Владислав Ванат через пошкодження. Сподіваємося, він буде готовий до матчу з Албанією", — сказав Ребров.
Цього сезону Владислав Ванат відіграв за Динамо 21, забив дев'ять голів та віддав три результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що до табору збірної України довикликано Сича замість Тимчика.