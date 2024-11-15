Ліга націй

Картвельський хавбек висловився про майбутню зустріч з Україною в Лізі націй.

Національна збірна України готується до листопадових матчей Ліги націй, в рамках яких "синьо-жовті" спочатку зіграють проти Грузії, а потім — проти Албанії.

Півзахисника картвельської команди Ніка Квеквескірі поділився очікуваннями від майбутнього матчу з українцями.

"У попередніх моїх клубах я грав з кількома українцями, навіть зараз виступаю з одним. Але в питаннях про опонентів я краще звернуся до тренера, він може дати мені найкращу пораду, що чекати від суперника. І врешті, вони могли б мені збрехати. Звісно, я жартую.

Українські гравці і збірна відома на всю Європу, і нам не треба якихось додаткових досліджень про їхні сильні чи слабкі якості. Повірте, ми їх добре вивчили. Нам треба продемонструвати це на полі", — цитує слова Ніки Суспільне Спорт.

Нагадаємо, матч збірної України проти Грузії відбудеться 16 листопада о 19:00, а поєдинок із Албанією заплановано на 19 листопада.