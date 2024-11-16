Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 15 листопада 2024 року.

У рамках п'ятого туру елітного дивізіону Ліги націй збірна Португалії розгромила Польщу та гарантувала собі місце в чвертьфіналі турніру.

Перший тайм видався безрезультативним, проте вже після перерви ми побачили голи абсолютно на різний смак, проте ці шедеври забивалися переважно лише однією командою.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Португалія - Польща в рамках 5-го туру Ліги націй-2024/25:

Португалія - Польща 5:1

Голи: Леау 59, Роналду 72 (пен.), 87, Фернандеш 80, Нету 83 — Марчук 88

Португалія: Кошта, Мендеш (Тавареш 88), Сілва, Далот, Вейга, Сілва (Кошта 77), Невеш (Вітінья 46), Леау (Фелікс 84), Фернандеш, Нету (Трінкан 84), Роналду

Польща: Булка, Ківьор, Беднарек (Валюкевич 46), Піонтковські, Берешинські (Камінські 32), Залевські, Зелінські, Романчук, Урбанські (Букса 73), Боґуш (Марчук 46), Пьонтек (Козубаль 81)