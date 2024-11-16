Ліга націй

УЄФА вже розпочала розгляд інциденту.

Матч п’ятого туру Ліги націй УЄФА в дивізіоні C поміж двома фаворитами квартету під номером 2, збірними Румунії та Косова, напередодні так і не завершився фінальним свистком.

У компенсований час за рахунку 0:0 на табло стався конфлікт поміж нападником господарів Денісом Алібеком та захисником гостей Аміром Ррахмані, за підсумком якого спалахнула сутичка на полі, а гравці отримали по жовтій картці.

Однак на цьому інцидент себе не вичерпав — румунські фанати на трибунах почали вигукувати провокативні гасла "Сербія! Сербія", після чого команда гостей вирішила залишити межі поля ще до фінального свистка.

Коли футболісти Косова повертались до підтрибунних приміщень, деякі з гравців відповіли на провокації з трибун, зобразивши символ "орла" на знак "Великої Албанії", яка претендує на частини Греції, Північної Македонії, Чорногорії, Косова та Сербії як на свої власні території.

Арбітр Мортен Крог потім запросив косовських гравців повернутись на поле через кілька хвилин, але вони відмовились.

Повідомляється, що УЄФА почала розгляд дисциплінарної справи з цього приводу й найближчим часом має вирішити долю цього протистояння.

Косову, яке йде другим із відставанням у три очки від Румунії, загрожує технічна поразка.