Ліга націй

Керманич Румунії прокоментував дострокове завершення гри збоку суперників.

Напередодні збірна Косова залишила межі поля в компенсований час гостьового матчу п’ятого туру Ліги націй УЄФА проти Румунії через провокативні вигуки з трибун від місцевих уболівальників.

Після завершення гри головний тренер "трикольорових" Мірча Луческу прокоментував цей інцидент.

"Я жив у 1989 році, коли востаннє подібне траплялось, але тоді партія ухвалила рішення забрати команду з поля. Із того часу подібного я не бачив, це незвично.

Суперникам спочатку було ніяково, бо їм не дозволяли покинути поле, гра повинна була закінчитись на полі. У них не було причин протестувати таким чином. Ми — спортсмени та маємо виконувати свою роботу на полі. Ніхто не може змусити інших поводитись інакше. Не було ніяких вигуків проти Косова.

Така поведінка неприйнятна, у мене немає слів. Більше немає причин це обговорювати. Коли все так закінчується — це ганьба та почуття має викликати сорому в першу чергу в суперників.

Видно, що вони були готові до такого кроку. Вони грали добре, дуже хороша команда. Ми грали гірше, але на суперників чинився тиск від результату, щоб потрапити до плей-оф.

Ми погано грали попереду, але добре захищались, і в нас також чудову гру проводив воротар, але цього було замало.

Я не хочу більше нічого обговорювати. Важливий лише сам факт кваліфікації до плей-оф. Тепер ми повинні завершити цю кампанію належним чином у матчі з Кіпром.

Я вітаю хлопців, тому що з погляду їхньої готовності віддати все на полі, вони досягли успіху. Кваліфікація є кваліфікація.

Було б закономірно, якщо б ми виграли цей матч із рахунком 3:0 — це те, що мало статись після того, як суперники покинули поле", — заявив румунський фахівець.

У заключному турі Румунія зіграє вдома проти Кіпру.