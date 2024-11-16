Ліга націй

Хорвати залишаються на другому місці в групі.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич прокоментував мінімальну поразку від Шотландії (0:1) в рамках 5-го туру групового етапу Ліги націй. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми грали дуже добре, особливо в першому таймі. Ми контролювали гру, володіли м'ячем — робили все, до чого готувалися, але, опинившись у меншості, нам стало вкрай важко.

Хочу привітати Шотландію, вона була важким суперником. Вони високо пресингували, і ми пропустили гол у кінцівці, але я повинен бути задоволений грою наших футболістів.

В наступному матчі ми гратимемо проти однієї з найкращих команд Європи, але нам потрібна перемога", — сказав Далич.

В заключному матчі групового раунду Ліги націй збірна Хорватії прийматиме Португалію. Гра відбудеться 18-го листопада, о 21:45 за київським часом.