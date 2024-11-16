Португалець вмотивований продовжувати грати у футбол.
Роналду, getty images
16 листопада 2024, 13:06
Нападник збірної Португалії та саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду висловився про завершення ігрової кар'єри. Його слова наводить Фабріціо Романо.
"Я просто хочу насолоджуватися грою у футбол. Планувати завершення кар'єри... Якщо це має статися, через рік чи два... Я не знаю.
Мені скоро виповниться 40. Я хочу насолоджуватися. Поки відчуваю мотивацію, продовжую йти. У той день, коли я не відчую мотивації, я завершу кар'єру", — сказав Роналду.
Вчора, 15-го листопада, Кріштіану Роналду відзначився двома забитими голами в матчі збірної Португалії проти національної команди Польщі (5:1)
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