Ліга націй

Португалець вмотивований продовжувати грати у футбол.

Нападник збірної Португалії та саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду висловився про завершення ігрової кар'єри. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Я просто хочу насолоджуватися грою у футбол. Планувати завершення кар'єри... Якщо це має статися, через рік чи два... Я не знаю.

Мені скоро виповниться 40. Я хочу насолоджуватися. Поки відчуваю мотивацію, продовжую йти. У той день, коли я не відчую мотивації, я завершу кар'єру", — сказав Роналду.