Ліга націй

П'ять футболістів "червоних дияволів" повернуться у розташування своїх клубів.

У заключному матчі елітного дивізіону Ліги націй збірна Бельгії зійдеться в очному протистоянні зі збірною Ізраїлю.

Як повідомляє пресслужба "червоних дияволів", в цьому протистоянні не зможуть взяти участь одночасно п'ять провідних гравців команди.

Так, зазначається, що центральний півзахисник Астон Вілли Амаду Онана, форвард Ромелу Лукаку, фланговий захисник Брюгге Максім де Кейпер, опорний півзахисник Ромео Лавія та оборонець Айнтрахта Ф Артур Теат.

"не готові до гри проти Ізраїлю і залишили склад", — сказано в заяві бельгійської команди.

Нагадаємо, матч Ізраїль — Бельгія відбудеться 16 вересня за київським часом.