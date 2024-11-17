Ліга націй

Заключні матчі групового раунду Ліги націй.

Сьогодні, 17-го листопада, в рамках 6-го туру Ліги націй відбулися заключні два матчі у квартеті 4 дивізіону С.

Збірна Вірменії завдяки голам сперцяна та Міраняна здобула важку перемогу на виїзді над національною командою Латвії та посіла підсумкове друге місце у групі.

Латвія — Вірменія 1:2

Голи: Вілдрікіс 71 — сперцян 48, Міранян 75.

В другому матчі раннього слоту Ліги націй, збірна Північної Македонії мінімально здолала Фарерські острови. Єдиний м'яч у зустрічі забив нападник іспанської Жирони Боян Міовські. Таким чином колектив Благоє Мілієвські впевнено посів перше місце в групі 4, завдяки чому підвищується до дивізіону B.

Північна Македонія — Фарерські острови 1:0

Гол: Міовські 62.