Заключні матчі групового раунду Ліги націй.
Латвія - Вірменія, getty images
17 листопада 2024, 17:54
Сьогодні, 17-го листопада, в рамках 6-го туру Ліги націй відбулися заключні два матчі у квартеті 4 дивізіону С.
Збірна Вірменії завдяки голам сперцяна та Міраняна здобула важку перемогу на виїзді над національною командою Латвії та посіла підсумкове друге місце у групі.
Латвія — Вірменія 1:2
Голи: Вілдрікіс 71 — сперцян 48, Міранян 75.
В другому матчі раннього слоту Ліги націй, збірна Північної Македонії мінімально здолала Фарерські острови. Єдиний м'яч у зустрічі забив нападник іспанської Жирони Боян Міовські. Таким чином колектив Благоє Мілієвські впевнено посів перше місце в групі 4, завдяки чому підвищується до дивізіону B.
Північна Македонія — Фарерські острови 1:0
Гол: Міовські 62.