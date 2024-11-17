Завершилися матчі Ліги націй у слоті 19:00.
Збірна Норвегії, Getty Images
17 листопада 2024, 21:14
У неділю, 17 листопада, відбулися матчі Ліги націй.
Норвегія розгромила Казахстан із хет-триком Ерлінга Голанда і вийшла в дивізіон А. Щодо Австрії, то нічия дасть їй змогу зіграти в стикових матчах за підвищення в класі.
Норвегія - Казахстан 5:0
Голи: Голанд, 23, 37, 71, Серлот, 41, Нуса, 76.
Норвегія: Сельвік, Рюерсон, Естігор, Грегерсен (Ланго, 73), Педерсен (Хеггем, 63), Берге, Торстведт (Берг, 63), Нуса, Торсбю, Серлот (Ларсен, 63), Голанд (Реслер, 86).
Казахстан: Покатілов, Вороговський, Аліп, Касим, Астанов, Тагиберген (Балтабеков, 90), Самородов (Астанов, 68), Тапалов (Ісламхан, 46), Чесноков (Пайруз, 51), Аймбетов (Жаксиликов, 46), Зайнутдінов.
Попередження: Аймбетов (43), Жаксиликов (88).
Австрія — Словенія 1:1
Голи: Шмід, 27 — Гнезда-Черін, 81.
Австрія: Пентц, Мвене, Вебер, Лінхарт, Пош, Лаймер (Грілліч, 90), Зайвальд, Забітцер, Баумгартнер, Шмід (Грегорич, 83), Арнаутович (Віммер, 90).
Словенія: Облак, Янжа, Бійол, Брекало, Карничник, Стоянович (Петрович, 65), Елшнік (Ловрич, 81), Гнезда-Черін, Млакар (Шпорар, 81), Шешко, Віпотнік (Дркушич, 90+1).
Попередження: Брекало (16), Лаймер (55), Гнізда-Черін (83).