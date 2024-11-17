Ліга націй

Команда Дідьє Жешама реваншувалась за поразку 1:3 в Парижі.

Останній тур Ліги націй УЄФА стартував, тож мине зовсім трохи часу, і ми остаточно визначимось із долею кожної з національних збірних у всіх чотирьох дивізіонах. Очевидно, що найбільш цікавими для глядачів є протистояння в лізі A, де, зокрема, у другій групі ще не встигли визначити долю першого рядка в турнірній таблиці.

Італія чи Франція? На полі стадіону Сан-Сіро звітного вечора ми мали дізнатись відповідь на це питання. Принципові суперники зустрілись поміж собою знов у ситуації, коли "Les Bleus" відставали від "Скуадри Адзурри" на три залікових бали. Фактично, цю різницю зумовила поразка команди Дідьє Дешама на Стад-де-Франс у першому турі (1:3), тож тепер гості мали перемагати, як мінімум, у два м’ячі, або відмовитись від перемоги в групі.

Що об’єднувало ці дві зустрічі, так це те, що Франція розпочала з блискавичного гола. Уже на третій хвилині Дінь із кутового з лівого флангу виконав подачу до воротарського, яку ударом головою завершив Рабьо. А от що було відмінним у цих іграх, так це реакція від Італії. Команда Спалетті явно не прагнула форсувати події, тож тривалий час обмежувалась лише перевагою за володінням м’яча.

А потім, на 33 хвилині, Дінь ще раз виконав стандарт, але цього разу штрафний у зоні перед чужими володіннями, і поцілив у поперечину біля лівої дев’ятки, рикошет від якої пішов у спину Вікаріо й м’яч опинився у воротах. Хоч на цей шедевр відповідь у господарів таки знайшлась, і чергова спроба подати з лівого флангу від Дімарко на дальній стійці таки завершилась ударом зльоту від Камб’язо, тож Італію рано було списувати з рахунків.

У другій половині Франція наче й не намагалась ризикувати, зважаючи на й без того наявну перевагу в один м’яч, однак чим далі заходила гра, тим вага різниці голів ще більш тяжіла над командою Дешама. І тут знову допоміг чарівний стандарт від Діня, і цього разу він виконав подачу штрафного з лівого флангу точно на голову Рабьо, ніби на тренуванні, а той знову чітко пробив у дальній кут.

У той момент "Скуадра Адзурра" раптово пригадала, що за такого фінального рахунку вона вже не буде першою в турнірній таблиці. Почались спроби Італії йти вперед і намагатись протиснути опонентів. Але гості спокійно всі ці намагання зупиняли, і лише на останніх секундах компенсованого часу Кіну пощастило з відскоком на правому фланзі штрафного, але Меньян узяв удар у ближній кут.

Фінальний свисток словенського арбітра Славко Вінцича зафіксував перемогу Франції в групі A2 з 13 заліковими балами, тоді як Італія з такою самою кількістю очок фінішувала другою, третьою стала Бельгія, а четвертим — Ізраїль.Італія —1:3Камб’язо, 35 — Рабьо, 3, 65, Вікаріо, 33 (авт.)Вікаріо — Ді Лоренцо, Буонджорно, Бастоні — Камб’язо (Мальдіні, 78), Фраттезі (Распадорі, 66), Локателлі (Ровелла, 66), Тоналі, Дімарко (Удоджі, 83) — Барелла — Ретегі (Кін, 66).Меньян — Кунде (Павар, 83), Саліба, Конате, Дінь — Гендузі, Коне, Рабьо — Коло Муані, Тюрам (Баркола, 78), Нкунку.Попередження: Фраттезі — Коло Муані, Гендузі