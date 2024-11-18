Ліга націй

Вирішальний матч для "синьо-жовтих".

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про матч з національною командою Албанії в рамках 6-го туру групового етапу Ліги націй. Його слова наводить УАФ.

"У зв’язку з останніми обстрілами ворогом наших міст хотів би висловити від себе особисто й від усіх гравців збірної України підтримку родинам загиблих. Хотів би нагадати, що війна в Україні триває, ворог щодня обстрілює наші міста та вбиває наше мирне населення. Хочу підкреслити, що ми вдячні всім за допомогу, і саме зараз ми потребуємо допомоги від країн Європи.

Зараз Ванат відновлюється, подивимося чи зможе він зіграти завтра. Він приїхав у збірну з бажанням грати. Ми не розуміли, скільки часу він пропустить через пошкодження. Він хоче й готовий грати за нашу країну. У нас є ще 24 години, ми сподіваємося, що він буде готовий до гри.

Матчі зі збірною Албанії в 1998 році? Я пам’ятаю кожен матч за збірну, та, на жаль, не пам’ятаю ці голи. Зараз збірна Албанії сильно змінилася. Дуже багато гравців із Серії А, топ-чемпіонатів. Важко порівнювати ці поєдинки й те, який клас зараз показує албанська збірна. Вона потрапила на чемпіонат Європи, де здорово виступила.

У нас дуже молода команда, яка була наймолодшою на Євро-2024. Зараз навіть ще молодша, ніж раніше. Молоді гравці, в яких вбачають лідерів, не є стабільними. Для футболістів, які хочуть бути лідерами, важливо показувати стабільну гру в клубі та збірній. Зараз у нас хороша команда, із добрим балансом молодих та досвідчених виконавців. Як на мене, у цієї команди хороше майбутнє.

Але я завжди говорю гравцям, що футбол — це про сьогодні. Це не про те, що ти покажеш завтра, як зіграєш за клуб. Ти маєш показувати свій максимум у національній збірній. Я не думаю, що наші футболісти не показують свій рівень. На рівні збірних ми діємо проти найкращих гравців із кожної країни. Приміром, завтра ми протистоятимемо Албанії, більшість футболістів якої зіграли на Євро, виступають у топ-лігах", — сказав Ребров.

Матч між збірними Албанії та України відбудеться 19-го листопада, о 21:45 за київським часом.