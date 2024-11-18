Ліга націй

Керманич збірної Албанії висловився про майбутню зустріч із Україною в Лізі націй.

У рамках заключного туру Ліги націй збірна України вирушить у гості до Албанії, де вирішуватиметься доля "синьо-жовтих" у цьому турнірі.

Головний тренер албанської команди Сілвіньйо поділився очікуваннями від цього протистояння з командою Сергія Реброва.

"Якщо порівнювати ситуацію з тією, що була три місяці тому, то це найрівніша група. Перед заключними матчами може статися майже що завгодно. Якщо говорити про попередній матч Грузії проти України — я бачив його. Це була складна гра, шанси були рівні: 50 на 50. Українці зіграли внічию, і це свідчить на користь того, що ця група є дуже рівною.

Кожна з команд грала на Євро-2024, має гарних гравців та тренерів. Звісно, ми розраховуємо на перемогу, бо гратимемо за підтримки домашніх трибун. Але, звісно, ми поважаємо Україну, у них хороша команда, з якою важко грати. Нам потрібно зіграти один з найкращих матчів, оскільки у нас ще є шанси навіть виграти групу. Це є нашою метою на сьогодні", — цитує слова Сілвіньйо Суспільне Спорт.

Матч між збірними Албанії та України відбудеться 19-го листопада о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за його ключовими подіями в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.