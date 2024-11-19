Ліга націй

Албанський захисник висловився про майбутній матч із Україною у Лізі націй.

У рамках заключного туру Ліги націй збірна України вирушить у гості до Албанії, де вирішуватиметься доля "синьо-жовтих" у цьому турнірі.

Захисник албанської команди Ардіян Ісмайлі поділився очікуваннями від цього протистояння з командою Сергія Реброва.

"Все як завжди для наших вболівальників. Наш стадіон завжди заповнений, і кожна команда, що приїжджає до Албанії, перебуває під тиском завдяки нашим фанатам.

У нас є кілька опцій у цьому матчі, але наша ціль — здобути перемогу, бо ми хочемо виграти групу або ж фінішувати на другому місці", — сказав Ісмайлі для Суспільне Спорт.

Матч між збірними Албанії та України відбудеться 19-го листопада о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за його ключовими подіями в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.