Ліга націй

Картвели боротимуться за збереження прописки в дивізіоні B у Лізі націй.

У заключному матчі групового етапу Ліги націй збірна Чехії на правах лідера групи приймала на власному полі Грузію.

Вже у першій половині першого тайму господарі поля змогли гарантувати собі перевагу у два голи завдяки Шульцу і Гложеку.

Незважаючи на те, що Сакартвело вдалося скорити своє відставання на 60-ій хвилині після гола Мікаутадзе, на підсумок це не вплинуло.

Чехія зберегла лідерство, а збірна Грузії на тлі перемоги України над Албанією в паралельному матчі фінішувала на третьому місці та зіграє у плей-оф. Албанці, у свою чергу, вилетіли до дивізіону С.

Чехія – Грузія 2:1

Голи: Шульц, 3, Гложек, 24 — Мікаутадзе, 60

Чехія: Коварж — Голеш, Ємелка, Боржіл — Цоуфал, Черв, Крал, Черни (Провод, 57) — Шульц (Кухта, 88), Клімент (Хитіл, 57), Гложек (Лінґр, 73)

Грузія: Мамардашвілі — Гвелесіані (Давіташвілі, 36), Кашія, Двалі — Кітеїшвілі (Меквабішвілі, 61) — Какабадзе (Гочолейшвілі, 79), Чекветадзе (Зівзівадзе, 62), Кочорашвілі, Лочошвілі — Мікаутадзе (Лобжанідзе, 79), Кварацхелія

Попередження: Голеш (67), Крал (75), Хитіл (90+4), Цоуфал (90+4), Кухта (90+5) — Двалі (23), Мікаутадзе (35), Лочошвілі (62), Кварацхелія (90+4), Кашія (90+6)